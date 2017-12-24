T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de köy yolunda yaralı bulunan dağ keçisi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı

24 Aralık 2017 18:27

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de köy yolunda yaralı bulunan dağ keçisi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı.
Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde yaralı erkek dağ keçisi fark edenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü arayarak durumu bildirdi. Hemen harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı keçiye ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Artvin Belediyesi Veteriner Kliniği’ne getirilen dağ keçisinin arka sol ayağı ve çevresinde yara olduğu görüldü. Yaralı keçi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem GÜNGÖRARTVİN DHA ARTVİNKars KafkasVeteriner Hekimliği FakültesindeArtvinArdanuçDoğa KorumaMilli Parklar MüdürlüğüHemenMilli Parklar ArtvinMüdürlüğüDahaArtvin Belediyesi Veteriner KliniğineYaralıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24