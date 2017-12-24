Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de köy yolunda yaralı bulunan dağ keçisi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde yaralı erkek dağ keçisi fark edenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü arayarak durumu bildirdi. Hemen harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı keçiye ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Artvin Belediyesi Veteriner Kliniği’ne getirilen dağ keçisinin arka sol ayağı ve çevresinde yara olduğu görüldü. Yaralı keçi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

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