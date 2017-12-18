Yaralı dağ keçisi kurtarılamadı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan dağ keçisi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tercan\'a bağlı Yastık köyü dağlık alanda köylüler tarafından yaralı halde dağ keçisi bulundu. Kaçak avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen dağ keçisi, Tercan Milli Parklar Şubesi’ne teslim edildi. Burada yapılan muayenede keçinin arka ayağında saçma yaraları olduğu tespit edildi. Veteriner tarafından yapılan müdahalede keçinin arka bacağına 22 dikiş atıldı. Veteriner Askar Altınöz, yaraların ateşli silahtan kaynaklandığını söyledi.

Yaralı dağ keçisi tedavi dün akşam saatlerinde Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Yaraları ağır olan dağ keçisinin sabah saatlerinde öldüğü öğrenildi.



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