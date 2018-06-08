Yaralı caretta caretta kurtarılamadı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, pervane çarpması sonucu sırt kabuğu parçalanmış olarak bulunan carettta caretta cinsi deniz kaplumbağası, götürüldüğü Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde (DEKAMER) yapılan müdahaleye rağmen öldü.

Datça\'nın Mesudiye Mahallesi Ovabükü Mahallesi\'nde, deniz yüzeyinde görülen yaralı deniz kaplumbağasını kurtarmak için 7\'den 70\'e herkes seferber oldu. Deniz üstünde yüzmekte zorlandığı fark edilen caretta caretta, çevre sakinlerinin çabalarıyla sahile çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede, sırt kabuğunun kırık olduğu tespit edildi. DEKAMER\'den gelen bir ekip, yaralı caretta carettaya olay yerinde müdahalede bulundu. Daha sonra üzeri sarılarak bir havuza alınan kaplumbağa, tedavi için DEKAMER\'e götürüldü. Buradaki çabalara rağmen caretta caretta telef oldu.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirtip, \"55-60 yaşlarında, dişi ve 72 santimetre kabuk büyüklüğünü sahip, 40 kilo ağırlığındaki caretta carettanın sırt kabuğunda derin kesik izi vardı. Yaptığımız incelemede akciğerlerinin de bu darbeden zarar gördüğünü tespit ettik. Sırtındaki kesiğin, büyük olasılıkla pervane çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Hayvanın iki nedenle ölmüş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü midesinden bir de plastik bardak çıktı. Bağırsakların tıkanması, ölüm nedeni olabilir. Merkezimize getirildiğinde henüz yaşıyor ama ciğeri de kesik olduğu için güçlükle nefes alabiliyordu. Çevre sakinlerinin duyarlılığına teşekkür ediyorum\" dedi.

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