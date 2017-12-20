Yaralı çakırkuşu tedavi edilerek doğaya salındı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da doğal gaz boru hattının geçtiği yere kanadı sıkışıp yaralanan çakırkuşu, Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal tarafından kurtarıldı. Kuş, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi\'nde binanın doğal gaz boru hattının geçtiği yere kanadının sıkışması sonucu mahsur kalan ve yaralanan atmacagiller familyasından çakırkuşu (Accipiter gentilis), Orman Fakültesi öğretim üyesi, yaban hayatı ekoloğu Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal tarafından kurtarıldı. Kanadı tedavi edilen ve sakinleştirilen çakırkuşu daha sonra bırakıldı. Bir süre fakülte karşısındaki ağaçlarda dinlenen kuş daha sonra gözden kayboldu.

Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal, \"Tahminim kaya güvercini avlamak için buraya geldi. Sıkıştı, heyecanlandı ve kendini yaraladı. Biz de sakinleştirdik ve sıkıştığı yerden onu kurtardık. Çakırkuşu gündüz yırtıcısıdır. Leş yemez. Verdiğin suyu içmez. Kendisinin avladıklarını yer. Dolayısıyla sakinleşmesi için belirli bir saat bekledikten sonra gerekli müdahaleyi yaptık\" dedi.

210 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Kızılırmak Deltası\'ndan sonra Türkiye\'nin ikinci en büyük kuş cenneti olan Isparta\'da son sayım ve gözlemlere göre 210 tür yaşıyor. Bunlardan biri de atmacagiller familyasından çakırkuşu. Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal, 17 kuş türünün de Isparta\'yı geçit olarak kullandığını belirterek, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği\'nin kayıtlarına göre kentte 1 türün en tehlikede, 3 türün hassas, 6 türün ise tehlike sınırında olduğunu kaydetti.



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