Yaralı bulunan yavru köpek yaşama tutundu

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşüp yaralanan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki görevli veterinerler tarafından tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki görevliler, Kızıltepe ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen ve yaralı halde bulunan yavru köpeği, kurtararak tedavi edilmesi amacıyla merkeze getirdi. Burada gerekli tedavileri ve aşıları yapılan sevimli yavru hayata tutunmayı başardı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'nin modern bir hale kavuştuğunu belirterek, \"Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'nı, Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getirdik. Barınaktaki hayvan hastanesinde her türlü müdahaleyi yapıyoruz. Diğer illerden de hastanemize hayvanlar getiriliyor. Burada gerekli tedavilerini yapıyoruz. Şehrimizdeki engelli, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları barınağa getirerek gerekli tedavilerini yapıyoruz. Engelli hayvanları barınağımızda misafir ediyoruz. Diğerlerinin durumları iyi oldukça doğaya bırakıyoruz. Mardin huzurla birlikte öğrenci, engelli, hayvan dostu bir şehir oldu\" diye konuştu.



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