Yaralı bulunan sokak kedisininin av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı!

Organize Sanayi Bölgesi'nde hayvanseverler tarafından bulunduğunda hareket etmekte zorlanan yaralı kedi, tedavisi için alınıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne getirildi.

Kırık şüphesiyle HAYTAP Tedavi Merkezi'nde röntgen filmi çekilen sokak kedisinin vücudunda 7 saçma ve sol arka ayağında kırık olduğu belirlendi. Ameliyata alınan kedinin vücudundaki saçmalardan 4’ü çıkarılırken, 3'ü ise çok derinde olduğu için yerinde bırakıldı.