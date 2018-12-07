Yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi edilecek

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, trafik polislerince yol ortasında yaralı bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı. Baykuşun, tedavi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.

Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi\'nde devriye görevi yapan trafik polisleri, peçeli baykuşun yol ortasında hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baykuşun kanadından yaralı olduğunu belirledi. Ekipler, baykuşu tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği\'ne teslim etti. Peçeli baykuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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