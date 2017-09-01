T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir çiftliğin bahçesinde yaralı bulunan leylek, Edremit Belediyesi Veterinerlik İşleri ekipleri tarafından tedaviye alındı

01 Eylül 2017 13:47

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde bir çiftliğin bahçesinde yaralı bulunan leylek, Edremit Belediyesi Veterinerlik İşleri ekipleri tarafından tedaviye alındı.
Sonbaharla birlikte sıcak bölgelere göç etmek için yola çıkan bir leylek, Balıkesir\'in Edremit ilçesinde bir çiftliğin bahçesine düştü. Sıcak bölgelere gitmek için çıktığı göç yolunda bir ağaç dalına veya enerji nakil hatlarına takılarak yaralandığı tahmin edilen leyleği bulan vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Durumun Edremit Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü\'ne bildirilmesinin ardından veterinerlik birimindeki ekipler, yaralı leyleği kırsal Çıkrıkçı Mahallesi\'nden alarak hayvan barınağına getirdi.
Edremit Belediyesi Hayvan Barınağı\'nda veteriner hekim Oğuz Koray Bacaksız tarafından ilk muayenesi yapılan leyleğin sol kanadının eklem yerinden kırıldığı tespit edildi. Bacaksız, leyleğin kanadını enfeksiyon kapmaması için dezenfekte etti, antibiyotik tedavisi uyguladı. Daha sonra leyleğin kırık kanadına atel konularak sarıldı. Gerekli tedavisi yapılan leylek iyileşmesi için bir kafese konuldu.
Yaralı leyleğin tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına bırakılacağını belirten Bacaksız, \"Kanat ucunda eklem kısmında kırıkla gelen leyleği ilk önce iyice bir muayene ettik. Kırık ve aynı zamanda da enfeksiyon olduğunu teşhis ettik. Bandaj uygulamalarına devam edip leyleği kafes istirahatine aldık. Leyleğin yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde iyileşeceğini ve bandajını çözeceğimizi düşünüyorum\" dedi.

FOTOĞRAF

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞAN EDREMİT Balıkesir DHA BALIKESİR EdremitEdremit Belediyesi VeterinerlikSonbaharlaBalıkesir EdremitSıcakDurumun Edremit Belediyesi Sağlık Hizmetleri MüdürlüğüMahallesiEdremit Belediyesi Hayvan Barınağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24