Yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde bir çiftliğin bahçesinde yaralı bulunan leylek, Edremit Belediyesi Veterinerlik İşleri ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Sonbaharla birlikte sıcak bölgelere göç etmek için yola çıkan bir leylek, Balıkesir\'in Edremit ilçesinde bir çiftliğin bahçesine düştü. Sıcak bölgelere gitmek için çıktığı göç yolunda bir ağaç dalına veya enerji nakil hatlarına takılarak yaralandığı tahmin edilen leyleği bulan vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Durumun Edremit Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü\'ne bildirilmesinin ardından veterinerlik birimindeki ekipler, yaralı leyleği kırsal Çıkrıkçı Mahallesi\'nden alarak hayvan barınağına getirdi.

Edremit Belediyesi Hayvan Barınağı\'nda veteriner hekim Oğuz Koray Bacaksız tarafından ilk muayenesi yapılan leyleğin sol kanadının eklem yerinden kırıldığı tespit edildi. Bacaksız, leyleğin kanadını enfeksiyon kapmaması için dezenfekte etti, antibiyotik tedavisi uyguladı. Daha sonra leyleğin kırık kanadına atel konularak sarıldı. Gerekli tedavisi yapılan leylek iyileşmesi için bir kafese konuldu.

Yaralı leyleğin tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına bırakılacağını belirten Bacaksız, \"Kanat ucunda eklem kısmında kırıkla gelen leyleği ilk önce iyice bir muayene ettik. Kırık ve aynı zamanda da enfeksiyon olduğunu teşhis ettik. Bandaj uygulamalarına devam edip leyleği kafes istirahatine aldık. Leyleğin yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde iyileşeceğini ve bandajını çözeceğimizi düşünüyorum\" dedi.

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