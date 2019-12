-YARALI BİRİNİ SUÇLAMAK DOĞRU DEĞİL ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ostim'de ilk patlamanın yaşandığı Ostim Mega Center'daki Özkanlar Şirketinin ortaklarından Ayhan Özkan, ''Suçluları aramak yerine yaralı birinin üstüne suç atmak doğru değildir'' dedi. Patlamanın olduğu binanın önünde, gazetecilerin iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan Özkan, patlamanın ardından yetkililerin kendilerine sahip çıktığını, her türlü desteği verdiklerini, enkazı kaldırdıklarını ve yaralıları enkaz altından çıkarttıklarını vurguladı. Doğru olmayan kaynaklardan alınan bilgilerin basına açıklanmasını istemeyen Özkan, 2008 yılında almış olukları iş yeri açma ruhsatını göstererek ''Bu, 2008 yılında aldığımız inşaat ruhsatımızdır. Biz güvenliğe uyan ciddi bir firmayız'' diye konuştu. Özkan, yetkililerden bunun basına farklı yansıtılmamasını isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim başımıza gelen herkesin başına gelebilecek şanssız bir olaydır. Bu oksijen tüpü patlamasıdır. Bunun suçlularını aramak yerine yaralı birinin üstüne suç atmak doğru değildir. Lütfen bunu düzeltme yerine gitsinler ve suçluyu beraberce arayıp bulalım. Yani burada suçlu bensem beni tespit etsinler ama suçlu ben değilim. Her türlü güvenlik tedbirini almışım. Her türlü şey düzgündür. Biz ciddiyetsiz bir firma değiliz.'' ''BUNU BERABERCE ARAŞTIRIP BULSUNLAR'' Bir gazetecinin, ''Patlama oksijen tüpünün muhteviyatından mı kaynaklandı?'' sorusuna, ''Oksijen yanıcı bir gaz değildir, yakıcı bir gazdır. Patlaması farklı bir sebepten olabilir. Yapısını ben bilemem. Bunu yetkililer söylesin. Bunun açıklamasını ben yapmak durumunda değilim. Uzmanlar kim ise onlardan bekliyoruz'' cevabını verdi. Özkan, ''Oksijen tüpünün hatalı mı olduğunu söylüyorsunuz?'' şeklindeki soruyu da, ''Bilemiyorum. Bizim kullanımdan kaynaklı bir hatamız yoktu. Lütfen araştırsınlar, gazdan mı bir sorun vardı, tüplerden mi? Bunu beraberce araştırıp bulsunlar, yetkililere sesleniyorum'' diye cevapladı. Çalışanların yeterli donanıma sahip olup olmadığı sorusuna da Özkan şu yanıtı verdi: ''Tabi ki kesinlikle ehliyetli, bilinçli insanlardı. Gerekli kıyafetleri, koruyucu ayakkabıları vardı. Yani her türlü donanımları vardı. Böyle bir olayın altında koruyucu kıyafet ve ayakkabı yetersiz kalıyor.'' Özkan, başka bir soruya karşılık da bir arkadaşlarına ulaşamadıklarını, biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Hasan Özkan da bunun bir afet olduğunu belirterek, ''Lütfen gerektiği şekilde yapın. Sansasyon yapmak için enteresan, değişik şeyler yapılmasın. Bizim başımıza gelen herkesin başına gelebilir. İnsanlara yardımcı olabilecek ya da doğru şeyler yapılsın. Acımız çok büyük'' şeklinde konuştu.