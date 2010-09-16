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YARALI BEBEK MALATYA'YA SEVK EDİLDİ  HAKKARİ (A.A)

16 Eylül 2010 16:25

-YARALI BEBEK MALATYA'YA SEVK EDİLDİ  HAKKARİ (A.A) - 16.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bebek, hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi. Aydın Erol yönetimindeki minibüsün merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü ile Durankaya beldesi arasından geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bebek, ambulansla getirildiği Hakkari'den hava ambulansıyla Van'a sevk edildi.  Van'a doğru yola çıkan hava ambulansı, kente iniş yapmadan Malatya'ya yönlendirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirmiş, 1'i bebek 4 kişi yaralanmıştı. 

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