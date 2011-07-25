-YARALI BAŞKAN'IN DURUMU İYİ GÜMÜŞHANE (A.A) - 25.07.2011 - Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk, gece evine giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Canlı'yı tedavi gördüğü Gümüşhane Devlet Hastanesinde ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade etti. Başkanın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldığını kaydeden Öztürk, ''Ziyaretim sırasında kahvaltı yapıyordu. Kendisini iyi gördüm. Hastane başhekimi ve tedavisiyle ilgilenen doktordan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım. Şu anda herhangi bir sorunu olmadığını söylediler. Tedavisi ile ilgilenen doktor arkadaşım, sayın başkanı yeniden sağlık kontrolünden geçirdikten sonra büyük bir ihtimalle bugün öğleden sonra taburcu edecek. Başkanın sağlık durumu iyi'' dedi. Öte yandan, Belediye Başkanı Mustafa Canlı'nın bıçaklı saldırıya uğradığı haberini alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelerek başkanın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Belediye Başkanı Canlı, 18 Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Şenliği kapsamında düzenlenen halk konserinin ardından gece evine giderken Fuadiye Caddesi'nde E.Ş'nin bıçaklı saldırısına uğramış, sol koltuk altından yaralanmıştı.