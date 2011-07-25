T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARALI BAŞKAN'IN DURUMU İYİ GÜMÜŞHANE (A.A)

25 Temmuz 2011 14:50

-YARALI BAŞKAN'IN DURUMU İYİ GÜMÜŞHANE (A.A) - 25.07.2011 - Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk, gece evine giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Canlı'yı tedavi gördüğü Gümüşhane Devlet Hastanesinde ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade etti. Başkanın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldığını kaydeden Öztürk, ''Ziyaretim sırasında kahvaltı yapıyordu. Kendisini iyi gördüm. Hastane başhekimi ve tedavisiyle ilgilenen doktordan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım. Şu anda herhangi bir sorunu olmadığını söylediler. Tedavisi ile ilgilenen doktor arkadaşım, sayın başkanı yeniden sağlık kontrolünden geçirdikten sonra büyük bir ihtimalle bugün öğleden sonra taburcu edecek. Başkanın sağlık durumu iyi'' dedi. Öte yandan, Belediye Başkanı Mustafa Canlı'nın bıçaklı saldırıya uğradığı haberini alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelerek başkanın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Belediye Başkanı Canlı, 18 Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Şenliği kapsamında düzenlenen halk konserinin ardından gece evine giderken Fuadiye Caddesi'nde E.Ş'nin bıçaklı saldırısına uğramış, sol koltuk altından yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24