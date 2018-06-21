Yaralı atmaca tedavi edilip doğaya salındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, lisenin bahçesinde bulunan ve kargaların saldırısı sonucu yaralandığı sanılan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Sümer Mahallesi\'ndeki İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin temizlik görevlisi, okul bahçesinde yaralı atmaca görünce Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Okula gelen görevliler, kargaların saldırısı sonucu yaralandığı sanılan atmacayı aldı. Atmaca, götürüldüğü veteriner kliniğinde uygulanan tedavinin ardından doğaya salındı.
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