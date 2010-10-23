-YARALI ASLAN KADIKÖY'DE MORAL ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Türk futbolunda gözler yarın Kadıköy'de olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev maçta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den naklen yayınlanacak maçı, kariyerinde ilk kez ezeli rekabette düdük çalacak olan hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Muhittin Gürses yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Halis Özkahya. Derbide hakem gözlemciliğini Ergül Yücedağ, Futbol Federasyonu temsilciliklerini ise Avni Özcan, Şükrü Kaplan ve Deniz Özaral üstlenecek. Ezeli rakipler, hazırlıklarını bu akşam yapacakları basına kapalı antrenmanla tamamlayacak. -FENERBAHÇE'NİN 16, GALATASARAY'IN 12 PUANI VAR- Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 12 puan topladı. Geride kalan maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 2 kez yenilen Fenerbahçe, rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray ise ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 de yenilgi alırken, 12 gol atıp, aynı sayıda gol yedi. Fenerbahçe, ligdeki son 3 maçını da kazanırken, Galatasaray ise son 2 karşılaşmasını yitirdi. -BİLETLER BİTTİ- Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın yapılacak derbi maçın bütün biletleri satıldı. Dev maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin taraftarları için Biletix üzerinden satışa sunulan bütün biletler tükendi. Galatasaraylı taraftarlar da derbi için kendilerine ayrılan 2 bin 478 bileti kısa süre içinde tüketmişti. -FAVORİ FENERBAHÇE SÜRPRİZ İSTEMİYOR- Derbi maç öncesi spor kamuoyunun büyük çoğunluğu ve İddaa bahis oyununun açık ara favori gösterdiği ev sahibi Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek, herhangi bir sürprize olanak tanımak istemiyor. Bu sezon Kadıköy'deki 4 lig maçından 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan, ligdeki son 3 maçını kayıpsız geçen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray karşısında galibiyet serisini sürdürmek amacında. Ezeli rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçını da kazanarak büyük bir başarıya imza atan ''Sarı Kanaryalar''da, sakatlıkları süren Güiza, Özer Hurmacı ve Selçuk Şahin ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan Gökay Iravul, Okan Alkan ve Berk Elitez derbide forma giyemeyecek. Dünkü idmanda takımla çalışan Alex hakkındaki kararı ise teknik heyet verecek. -HAGİLİ GALATASARAY KADIKÖY'DE ''ÇIKIŞ'' PEŞİNDE- Ankaragücü yenilgisi sonrası Frank Rijkaard ile yollarını ayırarak takımın başına efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'yi getiren Galatasaray ise derbiye ''dönüm maçı'' gözüyle bakıyor. Ligdeki ilk 8 maçından 4'ünü kaybederek camiasına düş kırıklığı yaşatan, son 2 maçını yitirerek zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılı takım, son 10 lig maçını kaybettiği Kadıköy'de, bu statta futbolculuk dönemlerinde goller atarak galibiyet yaşayan Hagi-Tugay Kerimoğlu yönetiminde galibiyeti amaçlıyor. Galatasaray'da sakatlığı süren takım kaptanı Arda Turan ile kırmızı kart cezalısı kaleci Ufuk Ceylan derbide takımlarını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Kewell, Baros, Gökhan Zan ve Aydın Yılmaz'ın da sakatlıkları bulunuyor. -OLASI 11'LER- Ezeli rakiplerin yarınki derbi maça çıkması beklenen olası 11'leri şöyle: Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Dia, Emre, Mehmet Topuz, Stoch, Alex, Niang Galatasaray: Aykut, Sabri, Servet, Neill, Insua, Barış, Ayhan, Mustafa, Pino, Elano, Mehmet Batdal