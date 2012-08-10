Yaralı askerlere kan vermek için İzmir seferber oldu

İzmir Foça'da askeri servis aracının geçişi sırasında PKK’lılaın yaptığı ve bir askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı çifte bombalı saldırıının ardından yaralı askerler için kan bağışı çağrısı yapıldı. Twitter'dan yapılan çağrının ardından İzmirliler bağış için hastaneye koştu.

Yaralı askerlerin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi her gruptan ama özellikle 0 Rh (-) grubu kan aradığını Twitter'dan duyurdu.

İzmirliler bu çağrıya uydu ve 20 dakika gibi kısa bir süre içinde ihtiyaç duyulan kan fazlasıyla karşılandı. Hatta öyle ki sadece İzmir değil İzmir'e yakın illerde yaşayanlar kan vermeye koştu. Kızılay kan bağışı yapmak isteyenler için hastane önüne mobil araçlar gönderdi. İzmir'de taksiciler ve otobüsler kan vermek için hastaneye gidenleri bedava taşıdı.

Ege Üniversitesi'nin Twitter hesabından saat 11.00 sıralarında yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

'Yaralı Askerlerimiz Üniversitemiz Hastanesinde Acil Her Gruptan Kana İhtiyaç Vardır. Ege Üniversitesi Kan Merkezine Bekliyoruz..'

Twitter'daki bu çağrının ardından İzmirliler kan merkezine koştu. Kan ihtiyacı 20 dakikada karşılandı.

Kızılay Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, sadece İzmir’de değil İzmir'e yakın tüm illerde kendiliğinden oluşan büyük bir kan bağışı kampanyası gerçekleştiğini söyledi. Yaralı askerlerin kan ihtiyacını karşıladığını kaydeden Gök, bağış yapmak isteyenler için Ege Üniversitesi’nin önüne üç mobil araçlarını yönlendirdiklerini belirtti.

Bu arada, sağlık görevlileri, yaralı askerlere kan vermek için hastaneye koşanların sayısının 4 bini aştığını ifade etti.

Otobüs ve taksiler bedava

Kızılay'ın Bayraklı'daki Ege Bölge Müdürlüğü'nün önüne bir yandan taksiler geldi, bir yandan da servis minibüsü ve belediye otobüsleriyle gelenler kuyruk oluşturdu. Kızılay Bölge Müdürlüğü, Ege Üniversitesi'nden de ringlerle transfer yaptı. Kızılay personeli, tüm ekibiyle canla başla çalışırken, vatandaşlar sabırla bekledi.

Kızılay Bölge Müdürü Gökay Gök, 1 saat içinde 500 kişinin toplandığını ve buna yakın bir sirkülasyonun sürekli devam ettiğini söyledi. Belediyeler araçlarıyla ücretsiz servis yaparken, taksiciler de kan vermeye gelenlerden ücret almadı.

Foça’daki saldırısının ardından Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da kısa mesajla binlerce kişiye, yaralılar için kan bağışında bulunma çağrısı yaptı. Yoğun talep nedeniyle Ege Üniversitesi’nin kan alma birimi yetersiz kalınca Bornova Meydanı’na Kızılay tarafından kan bağışı çadırı kuruldu.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, saldırının ardından vatandaşların kan bağışı için akın ettiğini, öğle saatlerine kadar 500 ünite kan toplandığını söyledi. Gökay, bu kadar yüksek bağışın Van depremi sırasında olduğunu belirtti. Gün sonunda 3 bin ünitenin üzerinde kan toplandığını dile getirdi. Sadece İzmir değil Manisa, Uşak, Aydın, Denizli ve Muğla’dan da gelenlerin olduğunu vurguladı.