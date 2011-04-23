-YARALI ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU HAKKARİ (A.A) - 23.04.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde nöbet kulübesine yıldırımın isabet etmesi sonucu yaralanan iki askerden biri şehit oldu. Dün akşam, ilçeye bağlı Işıklı köyü Gezgintepe askeri üs bölgesinde bulunan nöbet kulübesine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve helikopterle Hakkari Askeri Hastanesine getirilen askerlerden Metehan Alpkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Şehit asker Alpkaya'nın cenazesinin, Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından memleketi Çankırı'ya gönderileceği öğrenildi. Tedavisi süren Mehmet İdacı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.