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Dünya

Yaralı askerin evini boyadı

ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi, görev için gittiği Afganistan'dan yaralı dönen Agbi'nin evini boyadı.

19 Ekim 2011 03:00



T24- ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, görev için gittiği Afganistan'dan ülkesine yaralı olarak dönen Agbi'nin evini boyadı.




Zaman'ın haberine göre, görev için gittiği Afganistan'dan ülkesine yaralı olarak dönen Agbi'nin evi, 2007'de başlatılan bir kampanya çerçevesinde yenileniyor.  Michelle Obama dün soluğu başçavuş Johnny Agbi'nin evinde aldı.

Başkan Yardımcısı Joe Biden'in eşi Jill'in eşlik ettiği Michelle, yürümekte güçlük çeken ve genellikle tekerlekli sandalye kullanan Agbi'nin evini boyadı.


Michelle Obama ve Biden'in kıdemli askerî yetkililer için bugün düzenlenecek bir programa da katılması bekleniyor.

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