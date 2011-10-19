Yaralı askerin evini boyadı

T24-

Zaman'ın haberine göre, görev için gittiği Afganistan'dan ülkesine yaralı olarak dönen Agbi'nin evi, 2007'de başlatılan bir kampanya çerçevesinde yenileniyor. Michelle Obamadün soluğu başçavuş Johnny Agbi'nin evinde aldı.Başkan Yardımcısı Joe Biden'in eşi Jill'in eşlik ettiği Michelle, yürümekte güçlük çeken ve genellikle tekerlekli sandalye kullanan Agbi'nin evini boyadı.Michelle Obama ve Biden'in kıdemli askerî yetkililer için bugün düzenlenecek bir programa da katılması bekleniyor.