-YARALI ASKER ŞEHİT OLDU OSMANİYE (A.A) - 02.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Er Zeynel Kapucu (21) şehit oldu. Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak köyü yakınlarında, güvenlik güçlerinin geçişi sırasına yola döşenen mayının patlatılması sonucu çıkan çatışmada ağır yaralanan Zeynel Kapucu kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Şehit er Kapucu'nun cenazesinin, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından ambulansla Adana'ya, oradan da uçakla Muğla'ya gönderileceği bildirildi. Törene, İçişleri Bakanı Osman Güneş'in de katılacağı belirtildi. Uzman Çavuş Abiter Çiçekçi ile erler Nihat Çağlar, Sunay İnanır, Yunus Uyuktaş ve Aykut Akpınar'ın Osmaniye Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.