-YARALI ASKER SAYISI 11'E YÜKSELDİ HAKKARİ (A.A) - 19.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, asker taşıyan aracın geçişi sırasında, meydana gelen patlamada, 11'i asker, 12 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü köyündeki karakola asker sevkiyatı yapan F.S. yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı. Patlamada, sürücü ile 11 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle Hakkari Asker Hastanesine kaldırıldı. Bölgede başlatılan operasyonlar sürdürülüyor.