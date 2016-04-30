Yaralanmasına neden olduğu polis, Rüzgar Çetin'den tazminat istedi

İstanbul Beşiktaş’ta lüks otomobiliyle çarptığı ekip otosunda bir polis memurunun şehit olmasına birinin de yaralanmasına neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’e ikinci dava açıldı.

Yaralı polis memuru Emre Tetik, 22.5 yıl hapis talebiyle tutuklu yargılanan Çetin’den 250 bin TL manevi tazminat istedi.

29 yaşındaki polis memuru Emre Tetik, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde kazanın ardından yaşadıklarını da anlattı.

Defalarca ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamadığını söyleyen Tetik, mesai arkadaşı İsmet Fatih Alagöz’ün acısı nedeniyle psikolojisinin de bozulduğunu belirtti.

Kaza tespit tutanağında Rüzgar Çetin’in tam ve asli kusurlu olduğunun belirtildiği dava dilekçesinde, ağır yaralı kurtulan Emre Tetik’in vücut fonksiyonlarını kaybettiği anlatıldı.

Bakıma muhtaç olduğu için Tokat’ta ailesinin yanında yaşamak zorunda kalan Tetik’in, alkollü bir şekilde direksiyona geçerek hız yaptığı için kazaya neden olan Rüzgar Çetin’e açtığı dava önümüzdeki günlerde görülecek.