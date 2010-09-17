-YARALANAN POLİSLERİN SAYISI 9 VAN (A.A) - 17.09.2010 - Hakkari'deki patlamada yaşamını yitiren 9 kişiden 2'sinin cenazesinin Yüksekova ilçesinde toprağa verilmesinin ardından meydana gelen patlamada yaralanan polislerin sayısının 9 olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 9 kişiden Cane Dayan ile Semiha Dayan'ın cenazelerinin toprağa verilmesinin ardından Cengiz Topel Caddesi'nde izinsiz gösteri yapan gruba, polis, biber gazı ve basınçlı su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi sırasında, Gever İş Merkezi önündeki taksi durağının yanında bulunan çöp konteynerine bırakılan patlayıcı infilak etti. Patlama ve sonrasında meydana gelen trafik kazasında, 9'u polis 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hakkari Vali Vekili Davut Sinanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada 9 polisin yaralandığını, yaralı polisleri hastaneye götüren ambulansın karıştığı kazada ise 4 vatandaşın yaralandığını belirterek, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2 polis ile 1 vatandaşın Hakkari'ye, 3 polisin ise askeri helikopterle Van'a sevk edildiğini söyledi. Sinanoğlu, patlama ile ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti. Ayhan Orhan ile polis memurları Volkan Karadeniz (35) ve Yılmaz Dereli (36), Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Askeri helikopterle Van'a getirilen ve ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesine taşınan yaralı polisler Tamer Çelik, Yavuz Yücel ve Ercan Okumuş'un, ambulanslardan indirilişi sırasında yüzlerini kapattıkları görüldü. Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de meslektaşlarına kan vermek için hastaneye geldi.