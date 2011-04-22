-YARALANAN TARAFTARDAN GALATASARAY'A DAVA İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Türk Telekom Arena Stadı'nda 6 Şubat 2011 tarihinde oynanan Galatasaray-Eskişehir maçı sırasında atılan cam şişeyle yaralanan Batuhan Sağır, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ye maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilgiye göre, Şişli 3 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Batuhan Sağır ve ailesi tarafından açılan davada, 261.500 lira tazminat talep edildi. Davanın ilk duruşmasının, 20 Eylül 2011 tarihinde görüleceği bildirildi.