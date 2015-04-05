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Yaralanan şoförün ilk sözleri: Kızım nerede?

Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen saldırıda yaralanan şoför Ufuk Kıran'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

05 Nisan 2015 20:42

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda yaralanan şoför Ufuk Kıran'ın, bilinci açılır açılmaz söylediği ilk sözleri, "Kızım nerede? Kızımı göreyim" oldu.

Fanatik’te yer alan habere göre, Çaykur Rizespor maçı sonrası Fenerbahçe kafilesini Rize'den Trabzon'a taşıyan otobüsün şoför koltuğunda oturan Ufuk Kıran, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde kendine geldi. Solunum cihazından çıkarılan ve bilinci açık olan Kıran, gözlerini açar açmaz kızını sordu. İki çocuk babası olan Kıran'ın ilk sözleri, "Kızım nerede? Kızımı göreyim" oldu.

 

Durumu her saat daha iyiye gidiyor

 

Ufuk Kıran'ı hastanede bekleyen ailesi yaşanan olumlu gelişme sonrası oldukça morallendi. Durumunun her saat daha iyiye gittiği bildirilen Kıran'ın, cihazlara bağlı olmadan solunum yapabildiği ve bilincinin çok net olduğu ifade ediliyor.

Kıran'ın yüzüne isabet eden saçma parçalarından yüzeye yakın olanı sabah saatlerinde çıkarılmıştı. Diğer saçma parçasının ise yarın yapılacak bir cerrahi operasyonla çıkarılması planlanıyor.

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