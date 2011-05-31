T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARALANAN POLİSİN ÖDEM VE KAN PIHTISI TEMİZLENDİ RİZE (A.A)

31 Mayıs 2011 22:54

-YARALANAN POLİSİN ÖDEM VE KAN PIHTISI TEMİZLENDİ RİZE (A.A) - 31.05.2011 - AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Hopa'daki olaylarda yaralanan polis memurunun kafasındaki ödem ve kan pıhtısının temizlendiğini ve hastanın uyutulduğunu bildirdi. Bayraktar, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Hopa mitinginin ardından yaralanan polis memuru Servet Erkan'a, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerekli cerrahi müdahalenin yapıldığını belirtti. Erkan'ın kafasındaki ödem ve kan pıhtısının temizlendiğini ifade eden Bayraktar, ''Hasta uyutuldu. Şimdi yoğun bakıma alınacak. Sağlık durumuyla ilgili net konuşmak için 1-2 güne daha ihtiyaç var. Ancak doktorlarla yaptığımız görüşmede, hayati tehlikesini büyük ihtimalle atlatacağını umuyoruz. Polis camiasına ve partimize geçmiş olsun'' dedi. Bayraktar, olayın Hopa'da, Karadeniz'de olmasının üzüntü verici olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan, polis memuru Erkan'ın, Ankara'daki polis eşi ile Sakarya'daki yakınlarının Rize'ye geldiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24