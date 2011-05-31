-YARALANAN POLİSİN ÖDEM VE KAN PIHTISI TEMİZLENDİ RİZE (A.A) - 31.05.2011 - AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Hopa'daki olaylarda yaralanan polis memurunun kafasındaki ödem ve kan pıhtısının temizlendiğini ve hastanın uyutulduğunu bildirdi. Bayraktar, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Hopa mitinginin ardından yaralanan polis memuru Servet Erkan'a, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerekli cerrahi müdahalenin yapıldığını belirtti. Erkan'ın kafasındaki ödem ve kan pıhtısının temizlendiğini ifade eden Bayraktar, ''Hasta uyutuldu. Şimdi yoğun bakıma alınacak. Sağlık durumuyla ilgili net konuşmak için 1-2 güne daha ihtiyaç var. Ancak doktorlarla yaptığımız görüşmede, hayati tehlikesini büyük ihtimalle atlatacağını umuyoruz. Polis camiasına ve partimize geçmiş olsun'' dedi. Bayraktar, olayın Hopa'da, Karadeniz'de olmasının üzüntü verici olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan, polis memuru Erkan'ın, Ankara'daki polis eşi ile Sakarya'daki yakınlarının Rize'ye geldiği öğrenildi.