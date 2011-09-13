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Yaralanan polis memuru taburcu SAMSUN (A.A)

13 Eylül 2011 22:35

-Yaralanan polis memuru taburcu  SAMSUN (A.A) - 13.09.2011 - Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan emniyet müdürlüğü personeline yönelik saldırıda yaralanan polis memuru Sezgin Usta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Moğoltay Mahallesi'ndeki Munzur Çayı kenarında bulunan halı sahada futbol oynayan emniyet müdürlüğü personeline yönelik saldırıda yaralanan ve Tunceli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen polis memuru Sezgin Usta'nın beyin cerrahisi servisindeki tedavisinin tamamlandı. Hastane yetkilileri, yaralı polis memurunun ''spina pfida'' kemiğindeki kırığın cerrahi müdahale gerektirecek ciddiyette olmadığını, genel sağlık durumu iyi olan Sezgin'in tedavisinin bundan sonraki bölümünün dışarıdan devam edeceğini kaydetti.

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