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Yaralanan Komando Çavuş saldırı anını anlattı: Durağa yanaştığımız sırada...

"İlk arkadaşlarım aklıma geldi. Yerde yatan yaralı arkadaşlarıma yardım ettim"

17 Aralık 2016 22:40

Erciyes Üniversitesi yakınındaki patlamada yaralanan Konyalı komando çavuş Tolga Öğütlü, olay anında yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavisi süren Öğütlü, "Patlamada sağ ayağım ve sol kolum ile başımdan yara aldım. İlk arkadaşlarım aklıma geldi. Yerde yatan yaralı arkadaşlarıma yardım ettim. Sonra gelen ilk yardım ekipleri beni hastaneye kaldırdı" dedi.

Kayseri'deki saldırıda yaralanan Konyalı Komando Çavuş Tolga Öğütlü, olay anında yaşadıklarını anlattı.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan, Konya'nın Ereğli ilçe nüfusuna kayıtlı komando çavuş Tolga Öğütlü, yaptığı açıklamada, hastanenin beyin cerrahi bölümünde tedavisinin sürdüğünü, durumunun iyi olduğunu söyledi.

 

'İlk arkadaşlarım aklıma geldi'

 

Otobüsün yolcu indirmek için durağa yanaştığını ifade eden Öğütlü, "Durakta otobüsten bir kişi indi. O sırada otobüse yaklaşan sivil araç patladı. Patlamada sağ ayağım ve sol kolum ile başımdan yara aldım. İlk arkadaşlarım aklıma geldi. Yerde yatan yaralı arkadaşlarıma yardım ettim. Sonra gelen ilk yardım ekipleri beni hastaneye kaldırdı" dedi.

Öğütlü, "Şehit olanlar, beraber oturup beraber kalktığımız, beraber yiyip içtiğimiz arkadaşlarımdı. Şu an çok üzgünüm. Allah onlara rahmet etsin. Yaralı arkadaşlarıma da şifa diliyorum" diye konuştu.

Olaydan sonra telefonla ilk babasını aradığını anlatan Öğütlü, babasının olayı başkasından duymasını istemediğini, bu yüzden onu arayıp iyi olduğunu kendisine bildirdiğini aktardı.

 

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