Yaralanan intihar bombacısı yoğun bakımda infilak etti

Afganistan'da arabasındaki küçük bir patlamada yaralanan ve polis tarafında üst araması yapılmadan hastaneye kaldırılan intihar eylemcisi, yoğun bakımda infilak etti.

Afganistan 'ın Paktiya vilayetinde arabasında küçük bir patlama sonucu yaralanan intihar eylemcisinin, polis tarafından üstü aranmadan hastaneye getirildikten sonra, yoğun bakımda infilak ettiği bildirildi.

Paktiya Polis Amiri Zalmai Uryahil, patlamada sadece intihar eylemcisini öldüğünü başka kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Uryahil, "Patlama zamanında eylemci yüzünü duvara çevirdiği için doktorlar zarar görmedi" dedi.