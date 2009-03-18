'Yaralanan askerin tedavisini devlet üstlenmesin'

ABD'de Başkan Barack Obama'nın "yaralanan askerlerin tedavisini devlet karşılamasın" önerisi askerlerin büyük tepkisini çekti.



Yahoo'nun haber sitesinde yayımlanan habere göre, ülkenin en büyük asker organizasyonu "American Legion"un başkanı Kumandan David K. Rehbein, Başkan'la görüşmesinin ardından, Obama'nın, yaralı askerlerin tedavisini devlet yerine özel sigorta şirketlerinin karşılaması önerisinin kendisini "derin bir hayal kırıklığı ve endişeye" sevk ettiğini söyledi.



540 milyon dolar gelecek



Rehbein, "Görüşmemizde açıkça ortaya çıktı ki, Başkan Obama, bu anlamsız planını işletme niyetindedir. Bu yolla 540 milyon dolar getiri beklediğini söylüyor, ancak bu uygulamayla hükümetin, ahlak kurallarından ve yükümlülüklerinden taviz vereceğiyle ilgili görüşleri dinlemeyi reddediyor" diye konuştu.



Daha önce Beyaz Saray'a mektup gönderdiklerini söyleyen Rehbein, bu mektupta "ülkenin içinde olduğu ekonomik zorlukların farkındayız, ancak bunun acısını zaten bu ülke için büyük fedakarlıklar yapmış kadın ve erkeklerden çıkarmak vicdansızlıktır" dediklerini belirterek, "Bir daha söylüyorum ki, yaralı bir askerin tedavisi için fatura kesecek hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Umarım hükümet bize gerçekten kulak verir, çünkü bu konu Başkan'ın düşündüğünden çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir konu" diye konuştu.



Rehbein, uzun süre tedavi gerektiren yaralanmalarda, özel sigortadan asker için ayrılan harcama hakkının tamamının kullanılabileceği ve bu durumda askerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sigortadan yararlanamayarak mağdur olacağını ifade ediyor. Rehbein ayrıca, birçok sigorta şirketinin hastadan da bir miktar muayene parası talep ettiğine dikkati çekiyor.



Obama'nın önerisi, tedavi olan askerlerin tedavi ücretlerini ödemelerini ve daha sonra ilgili faturaları bağlı oldukları sigorta şirketine ileterek ödedikleri miktarı geri almaları sistemine dayanıyor.

