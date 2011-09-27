-Yaralanan 2 polis taburcu edildi BATMAN (A.A) - 27.09.2011 - Batman'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 polisten 2'si taburcu edilirken, bir polis memurunun tedavisi sürüyor. Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan 3 polisten, Medikal Park Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanan ikisi taburcu edildi. Özel Dünya Hastanesi'ne kaldırılan Adem İlkkılıç'ın tedavisi ise sürüyor. İlkkılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis yaralanmış, 8 aylık hamile bir kadın ile 4 yaşındaki kızı ölmüş, eşi ve diğer bir kızı da yaralanmıştı.