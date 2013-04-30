Yaralanan 10 Suriyeli Hatay'a getirildi, hastanede 'kimyasal' önlemi alındı

Suriye'nin İdlib kentindeki olaylarda yaralanan 10'dan fazla Suriyeli, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İdlib kentine bağlı köylerdeki olaylarda yaralandıkları belirtilen Suriyeliler, ambulanslarla sınırdan alınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki devlet hastanesine getirildi.
Suriye'deki saldırılarda kimyasal silah kullanıldığı iddiaları nedeniyle hastane ve çevresinde önlem alındığı, sağlık görevlilerinin özel kıyafetler giydiği ve maske taktığı görüldü.
Yaralıların, tedbir amaçlı birtakım işlemlerden sonra tedavi altına alındığı öğrenildi.
Hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındığı ve acil servise geçici olarak başka hastaların kabul edilmediği gözlendi.