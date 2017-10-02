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Yaraladıkları genç yerde kıvranırken ateş açtılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da fabrika işçisi 38 yaşındaki Ahmet M

02 Ekim 2017 02:27

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da fabrika işçisi 38 yaşındaki Ahmet M., evine giderken kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu kaçarken ayağından vurularak yere düştü. Ardından silahlı 2 kişinin 4 kez daha ateş ettiği Ahmet M. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, geç saatlerde merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet M., evine giderken kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Ahmet M., kaçmaya çalışırken saldırganların açtığı ateş sonucu ayağından vurulunca yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Ahmet M.\'nin yanına gelen saldırganlardan 2\'si  çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında göğsüne ve karnına 4 el daha ateş açıp kaçtı. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet M.\'yi Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ahmet M.\'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, Ahmet M.\'ye saldıran 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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