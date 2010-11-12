-YARALADIĞI KİŞİYİ 2,5 SONRA ÖLDÜRDÜ ESKİŞEHİR (A.A) - 12.11.2010 - Eskişehir'in Muttalıp beldesinde 2,5 ay önce aynı aileden 4 kişiyi pompalı tüfekle öldürüp firar eden zanlı, olaydan yaralı kurtulan kişiyi de sabaha karşı öldürüp kaçtı. 25 Ağustos'ta, Koyunlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Yusuf Toprak (64), eşi Fatma Toprak (60), oğlu Selahattin Toprak (39) ile yeğeni Zeynep Toprak'ı (48) evlerinde pompalı tüfekle öldürdüğü, Sadık Toprak'ı (35) yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı İhsan D. (54), olaydan 2,5 ay sonra yine cinayet işledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakrültesi Hastanesinde 20 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan ve Koyunlar Mahallesi'ndeki evlerinde kendisi gibi bekar ikiz kardeşi Mehmet Toprak ile kalan Sadık Toprak, bu sabah İhsan D. tarafından öldürüldü. Saat 04.00 sularında pencere camını kırarak eve giren zanlı İhsan D'nin, pompalı tüfekle 7 el ateş ederek Sadık Toprak'ı öldürüp kaçtığı, bu sırada evde bulunan Mehmet Toprak'ın da uyuduğu öğrenildi. -SIRAYLA NÖBET TUTUYORLARMIŞ- Aynı aileden 5. kişiyi öldüren ve 2,5 aydır firarda olan zanlının, bu cinayetinden önce zaman zaman kadın kıyafeti giyinip bölgede araştırma yaptığı öne sürüldü. Mehmet ve Sadık Toprak'ın aranan zanlı İhsan D'nin kendilerini de öldürebileceğini düşünerek geç saatlere kadar evlerinin bahçesinde sırayla nöbet tuttukları öğrenildi. Zanlı İhsan D'nin, tanıdıklarına, Toprak ailesinden hayatta kalan Mehmet ile 25 Ağustos'ta öldürdüğü Zeynep Toprak'ın çocuklarını da öldüreceğini söylediği ileri sürüldü.