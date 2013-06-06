'Yarabbi! Dokuz gündür bu meydanda direnen gençlerin soluğunu güçlü eyle'

Sinem Babul

Taksim Gezi Parkı direnişinin dokuncu günü Miraç Kandili'ne rastladı. Sabah saatlerinden başlayarak meydanda toplanan kalabalığa kandil simidi ve börek dağıtıldı.

Protestoların dokuzuncu günündede yoğun kalabalığın yaşandığı Gezi Park'ında eylemciler havai fişek atıp, halaylar çekti.

Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için gelen “Antikapitalist Müslümanlar" üyesi bir grup parkta Miraç Kandili programı düzenledi.

Önce kandil simidinin dağıtıldığı programda, grup üyesi Münibe Altıparmak tarafından mealiyle birlikte "Yasin Süresi"nden bir bölüm okundu.

Antikapitalist Müslümanlar grubunun fikri öncüsü ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık da Fatiha süresini okuduktan sonra, dua etti.

Eliaçık, “Yarabbi... Dokuz gündür bu meydanda direniş içerisinde olan gençlerin seslerini kavli, soluklarını güçlü eyle. Direnirken ölen kardeşimize Allah’tan rahmet, kalanlara mağfiret diliyoruz. Zalim Sultan’a karşı, Hakkı haykıran gençleri bu memleketten eksik eyleme" sözleriyle dua okudu.

Diğer gecelerin aksine Gezi Parkı direnişçilerinin dün gece alkollü içki tüketmemesi dikkat cekti.

Buruk bir sevinçle dokuzuncu güne giren Gezi Parkı direnişçileri, Ankara’da ve Hatay’da yaşanan olaylar nedeniyle üzgündü. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda protestocunun insanın yaralandığı olayın başlangıcında, aslında hiçbiri olayların bu duruma gelmesini tahmin etmemişti.

Seher vaktinde kimi uyur, kimi kitap okuyup şarkı söylerken, bir anda ortalarına atılan gaz bombalarının Türkiye’de yarattığı infiali, belki de kimse beklemiyordu. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Gezi Parkı’nı dolduran binlerce insan günlerdir ağaçların kesilmemesi için park içerisinde beklemeye devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’a ilettikleri taleplere cevap beklerken, dün gün boyunca ve akşam saatlerinde Miraç Kandili olması nedeniyle, park içerisinde kurulan ‘Devrim Marketler’de kandil simitleri dağıtıldı. Kandil gecesinde Gezi Parkı'ndaki görüntüler, bazı medya organlarında çıkan "Miraç Kandili sabote edilecek" haberlerine tekzip niteliğindeydi. Direnişe destek veren vatandaşlar da Gezi Parkı'na kandil simidi ve helva getirdiler, açık alana kurulan tezgâhlarda vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Yalnızca İstanbul’un farklı ilçelerinden değil şehir dışından gelenlerin de yoğun desteğini alan protestocular, gün içinde, Başbakan’ın kendileri için kullandığı "çapulcu" nitelemesini mizahi bir dille hazırladıkları "Dikkat Çapulcu", "Her Yer Taksim Herkes Çapulcu" yazılı stickerlar dağıttılar.

Olayların başladığı günden bu yana polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda, Hatay’da başına aldığı darbeler sonucunda yaşamını yitiren Abdullah Cömert de unutulmadı. Gezi Parkı direnişçileri, Abdullah Cömert ve yaralanan binlerce insan için saygı duruşunda bulundu. Diğer yandan direnişin sekizinci gününde Atatürk Kültür Merkezi merdivenlerinden düşen Celal Kırmaz’ın yaşadıklarının ardından, Taksim Dayanışması’ndan kişiler önlem aldı. Gün içinde Atatürk Kültür Merkezi binasına gazeteciler dışında kimse sokulmadı.

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın dün yaptığı ılımlı konuşmanın ardından kendisiyle görüşen Taksim Dayanışma Topluluğu’ndan Can Atalay, parkta bekleyenlere ve basın mensuplarına "Dayanışma Metni"ni okudu.

Direnişin dokuzuncu gününde, Taksim Dayanışması’nın kendi imkanlarıyla oluşturduğu sahneye sırasıyla; Boğaziçi Caz Korosu, Güle Boyara, Beyoğlu Mızıkacıları, Öztürk Özdoğan, Night in Babylon, Demir Sert, Tonya Çevre Platformu ve Artvin Çevre Platformu çıktılar.

Asıl amaçlarının eğlenmek değil direnişçileri zinde ve bir arada tutmak olduğunu söyleyen Taksim Dayanışması Platformu üyeleri gün sonunda, Kazım Öz’ün yönetmenliğini yaptığı "Kapsül" adlı kısa filmin gösterimini yaptılar.