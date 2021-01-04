Yara ve yanıklara "yapay deri" atan Örümcek Adam benzeri cihaz geliştirildi; bandajın yerine geçiyor

Avrupa, Hindistan ve İsrail’deki doktorlar vücuttaki yara ve yanıkları kapamak için geliştirilen “Örümcek Adam” benzeri, yapay deri atan bir cihaz kullanmaya başladı. Geliştirilen “tıbbi silahla” yara ve yanıkların, bandaj değiştirme süreçleri geçirmeden iyileşmesi bekleniyor.

The Guardian’da yer alan habere göre İsrailli Nanomedic isimli bir şirket tarafından geliştirilen “Spincare sistemi” sayesinde yanıkları ya da yaraları olan hastaların hareketliliğinin arttığı, iyileşme döneminde duş alma kolaylığı sağladığı belirtiliyor. Cihazdan deriye atılan “yapay deri” sayesinde doktorlar yaraya dokunmadan muayene edebiliyor.

Cihazdan çıkan yapay derinin yaraların iyileşme sürecinde hastalara hareketlilik sağladığı belirtildi.

Nanomedic yöneticilerinden Gary Sagiv, Almanya’da bir hastanenin cihazı yüz yanıklarında kullandığını söyledi.