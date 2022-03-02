"Yaptırımlardan kaçınan Abramovich, Londra'daki mülklerini satıyor; Chelsea'yi satmaya çalışıyor"

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Britanya İşçi Partili milletvekili Chris Bryant, Chelsea futbol kulübünün yönetimini devreden Rus milyarder Roman Abramovich’in Londra’daki mülklerini sattığını söyledi. İsviçreli bir milyarder ise, Chelsea Futbol Kulübü’nü satın alması için kendisine ulaşıldığını aktardı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Britanya İşçi Partisi’nden Chris Bryant Parlamento’da yaptığı açıklamalarda Rus milyarder Abramovich için “Yaptırım uygulanmasından çok korkuyor bu nedenle yarın evini ve sonra diğer mülklerini satacak” dedi.

İsviçreli iş insanı Hansjoerg Wyss ise üç potansiyel alıcıyla birlikte kendisine Chelsea Futbol Kulübü’nü satın alması için teklif götürüldüğünü söyledi. İsviçre basınına konuşan Wyss, Abramovich’in kulüp için “çok istediğini”, birkaç gün düşüneceğini söyledi. Wyss “Bütün diğer oligarklar gibi o da panik içinde” dedi.

Britanya, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından 100’den fazla kişi ve kuruma yaptırım uyguladı. Abramovich şu ana kadar bu listede yer almadı.

Abramovich, hafta sonu Chelsea Futbol Kulübü’nün yönetimini devretti.