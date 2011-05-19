-YAPTIRIMLAR ESAD VE BAZI BAKANLARI HEDEF ALIYOR WASHINGTON (A.A) - 19.05.2011 - ABD'nin Suriye'ye yönelik uygulamaya koyduğu yaptırım kararının, Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve iki istihbarat başkanını hedef aldığı bildirildi. ABD Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, yaptırımlar, Esad'ı siyasal reformlara zorlamayı amaçlıyor. Yaptırımların, malvarlığı dondurma önlemini içerip içermediği henüz açıklanmadı. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, ayrıca Suriye'nin muhaliflerin protestolarını şiddet yoluyla bastırmaya çalışmasına yardım ettikleri belirtilen iki İranlı üst düzey yetkiliyle insan hakları ihlallerinden ötürü Esad'ın bir akrabasını, Suriyeli bir iş adamını ve Suriyeli 4 kişiyi daha kapsıyor. -ORDU BİRLİĞİ TEL KELAH'TAN ÇEKİLİYOR- Bu arada Suriye ordusuna bağlı birliğin Humus kentine bağlı Tel Kelah kasabasından çekilmeye başladığı bildirildi. Champress haber sitesinin haberine göre, Tel Kelah kasabasından öğleden sonra çekilmeye başlayan ordu birliğinin, ''kasabadaki operasyonlarını tamamladığı'' kaydedildi.