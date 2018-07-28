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Dünya

Yaptırım tehdidi gelmişti; Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile ikinci kez telefonla görüştü

28 Temmuz 2018 21:27

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin Türkiye ile ABD arasında neden olduğu gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ikinci kez telefonla görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda,  ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerde bulunmuşlardı. Bu açıklamalara Türkiye'den çok sert tepki gösterilmişti. Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, aynı gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Çavuşoğlu, Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizmişti.

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