T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yaptırım olursa Suriye ile ticaret yüzde 50 azalır

29 Kasım 2011 13:18

-Yaptırım olursa Suriye ile ticaret yüzde 50 azalır -Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği Başkanı Narin: -''Temmuz ayından itibaren Suriye ile ticaretimiz yüzde  20 azaldı. Yaptırım uygulanırsa bu düşüş yüzde 50'yi bulur'' -''Olaylar artarsa diğer Arap ülkelerine Suriye üzerinden  yapılan karayolu ticareti durma noktasına gelebilir'' ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Özcan Yıldırım - Türk-Arap Ülkeleri İşadamları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Doğan Narin, ''Temmuz ayından itibaren Suriye ile ticaretimiz yüzde 20 azaldı. Yaptırım uygulanırsa bu düşüş yüzde 50'yi bulur'' dedi. Narin, Arap Birliği'nin Suriye hakkında yaptırım kararları almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında her geçen yıl artan ticaret hacminin 2010 yılında 2 milyar 272 milyon dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye 1 milyar 641 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını söyledi. Suriye'ye elektrikli makineler, mineral yakıtlar, hayvansal ve bitkisel yağlar, plastikler, demir-çelik, işlenmiş petrol, çimento ve orman ürünlerinin ihracat edildiğini bildiren Narin, Türkiye'nin Suriye'den karton, meyve-sebze, ham post ve mineral yakıtlar ithal ettiğini aktardı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin Suriye'ye ithalatının 1 milyar dolara ulaştığını ama bu ülkede olayların çıkmasıyla ticaretin düşmeye başladığını dile getiren Narin, şunları kaydetti: ''Temmuz ayından itibaren Suriye ile ticaretimiz yüzde 20 azaldı. Yaptırım uygulanırsa bu düşüş yüzde 50'yi bulur. Tabi burada yaptırımın kapsamı ve içeriği oldukça önemli. Halkın temel gereksinimleri dışındaki ürünlerde yaptırım uygulanırsa bu ticaretimizde daha ciddi sonuçlar doğurur. Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa gibi sınır illerimizdeki ticari hareketlilik bu aşamada bile azalmışken, yaptırımdan daha çok etkilenecektir. Bunun yanında asıl önemli olan Suriye üzerinden diğer Arap ülkelerine Suriye üzerinden karayoluyla yapılan ticaret. Olaylar artarsa diğer Arap ülkelerine Suriye üzerinden yapılan karayolu ticareti durma noktasına gelebilir.'' Suriye'de işlerin bu aşamaya gelmesini kimsenin istediği bir durum olmadığını ifade eden Narin, ''Askeri müdahale en son seçenek olmalı. Çünkü müdahale sadece Suriye'yi değil bölge ülkelerini de olumsuz etkileyecektir. Bizim isteğimiz Suriye hükümetinin geri adım atması. Geri adım atılmazsa olaylar gün geçtikçe daha çok büyür'' dedi. Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki verilere göre Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret verileri yıllara göre şu şekilde (dolar): YILLAR      İHRACAT      İTHALAT       HACİM       DENGE ------     ---------    ---------     --------    -------- 2004        394.783      357.656      752.439      37.127 2005        551.627      272.180      823.807     279.447 2006        608.140      187.006      795.146     421.134 2007        797.312      376.958    1.174.270     410.354 2008      1.113.026      639.213    1.752.239     473.813 2009      1.115.013      327.640    1.442.653     787.373 2010      1.641.805      630.610    2.272.415   1.011.195 (ÖZC-NİF)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24