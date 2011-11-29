-Yaptırım olursa Suriye ile ticaret yüzde 50 azalır -Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği Başkanı Narin: -''Temmuz ayından itibaren Suriye ile ticaretimiz yüzde 20 azaldı. Yaptırım uygulanırsa bu düşüş yüzde 50'yi bulur'' -''Olaylar artarsa diğer Arap ülkelerine Suriye üzerinden yapılan karayolu ticareti durma noktasına gelebilir'' ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Özcan Yıldırım - Türk-Arap Ülkeleri İşadamları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Doğan Narin, ''Temmuz ayından itibaren Suriye ile ticaretimiz yüzde 20 azaldı. Yaptırım uygulanırsa bu düşüş yüzde 50'yi bulur'' dedi. Narin, Arap Birliği'nin Suriye hakkında yaptırım kararları almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında her geçen yıl artan ticaret hacminin 2010 yılında 2 milyar 272 milyon dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye 1 milyar 641 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını söyledi. Suriye'ye elektrikli makineler, mineral yakıtlar, hayvansal ve bitkisel yağlar, plastikler, demir-çelik, işlenmiş petrol, çimento ve orman ürünlerinin ihracat edildiğini bildiren Narin, Türkiye'nin Suriye'den karton, meyve-sebze, ham post ve mineral yakıtlar ithal ettiğini aktardı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin Suriye'ye ithalatının 1 milyar dolara ulaştığını ama bu ülkede olayların çıkmasıyla ticaretin düşmeye başladığını dile getiren Narin, şunları kaydetti: ''Temmuz ayından itibaren Suriye ile ticaretimiz yüzde 20 azaldı. Yaptırım uygulanırsa bu düşüş yüzde 50'yi bulur. Tabi burada yaptırımın kapsamı ve içeriği oldukça önemli. Halkın temel gereksinimleri dışındaki ürünlerde yaptırım uygulanırsa bu ticaretimizde daha ciddi sonuçlar doğurur. Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa gibi sınır illerimizdeki ticari hareketlilik bu aşamada bile azalmışken, yaptırımdan daha çok etkilenecektir. Bunun yanında asıl önemli olan Suriye üzerinden diğer Arap ülkelerine Suriye üzerinden karayoluyla yapılan ticaret. Olaylar artarsa diğer Arap ülkelerine Suriye üzerinden yapılan karayolu ticareti durma noktasına gelebilir.'' Suriye'de işlerin bu aşamaya gelmesini kimsenin istediği bir durum olmadığını ifade eden Narin, ''Askeri müdahale en son seçenek olmalı. Çünkü müdahale sadece Suriye'yi değil bölge ülkelerini de olumsuz etkileyecektir. Bizim isteğimiz Suriye hükümetinin geri adım atması. Geri adım atılmazsa olaylar gün geçtikçe daha çok büyür'' dedi. Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki verilere göre Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret verileri yıllara göre şu şekilde (dolar): YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE ------ --------- --------- -------- -------- 2004 394.783 357.656 752.439 37.127 2005 551.627 272.180 823.807 279.447 2006 608.140 187.006 795.146 421.134 2007 797.312 376.958 1.174.270 410.354 2008 1.113.026 639.213 1.752.239 473.813 2009 1.115.013 327.640 1.442.653 787.373 2010 1.641.805 630.610 2.272.415 1.011.195 (ÖZC-NİF)