Yaptırım kararında uzlaşma sağlandı



AB Dışişleri Bakanları, perşembe günü düzenlenen ve geç saatlere kadar devam edeceği bildirilen zirvede, Ukrayna'daki şiddet olaylarının sorumlularına yaptırım uygulanması konusunda prensipte anlaştı. İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino, söz konusu kişilee Avrupa Birliği içerisinde seyahat yasağı getirilmesi ve banka hesaplarının dondurulması gibi yaptırımların uygulanması kararı alındığını söyledi.

Bonino buna ek olarak, ülke içinde baskı aracı olarak kullanılabilecek savunma malzemeleri nakliyatının da yasaklanacağını duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Bonino, kararın, perşembe sabahı Ukrayna'ya giderek hükümet yetkilileri ve muhaliflerle görüşen Almanya, Fransa ve Polonya dışişleri bakanlarının değerlendirmeleri üzerine alındığını açıkladı. Ancak Ukrayna'ya olası bir silah ambargosu uygulanması konusunda ise görüş birliğine varılmadığı bildirildi.

Yaptırım listesinde kimlerin olacağı henüz açıklanmadı. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden, yaptırımların kapsamının ülkedeki gelişmeler ışığında belirleneceğini yazdı.

'Öncelikli çözüm siyasi uzlaşma'

Kriz zirvesinde bakanlar, ülkedeki siyasi krizin çözümünde, muhalefet ile hükümetin uzlaşma sağlaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Almanya Dışişleri Bakanlığı perşembe akşamı, Ukrayna'daki siyasi krizin çözümüne yönelik olarak bir yol haritası hazırlandığını ve bu konuda tüm taraflarla görüşüldüğünü duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in, Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte, Ukrayna'ya dair değerlendirmelerini aktardıktan sonra, zirveden ayrılarak yeniden Kiev'e gittiği bildiriliyor. Bakanlar sabah saatlerinde de Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve muhalif siyasetçilerle görüşmeler yapmışlardı.

Ölü sayısı artıyor

Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) hükümet karşıtlarıyla özel birlikler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Devam eden çatışmalarda perşembe günü hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı bildiriliyor. Muhaliflerin sağlık koordinatörü Dr. Oleh Musiy ise keskin nişancıların perşembe günü en az 70 göstericiyi öldürdüğünü ve 500'ün üzerinde yaralı olduğunu öne sürdü. Çatışmaların devam ettiği ülkede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İçişleri ve Savunma Bakanlıklarından uyarı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, 70 güvenlik görevlisinin rehin alındığını, serbest bırakılmamaları durumunda silahlı müdahale edebilecekleri uyarısında bulundu. Bakanlık perşembe günü yaptığı açıklamada, rehin tutulanların akıbetleri hakkında bilgi sahibi olunmadığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı da can güvenliğinin sağlanması ve askeri tesislerin korunması gerektiği durumlarda, yasal olarak silahlı müdahaleye başvurma hakları olduğunu duyrdu.