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Yaptırdığı cemevinden ilk kendi cenazesi kalktı

Bülent TATLI/KOYULHİSAR(Sivas),(DHA)- SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden işadamı Ali Yeniay köyüne yaptırdığı cemevinden ilk kendi cenazesi kalktı

10 Eylül 2017 23:06

Bülent TATLI/KOYULHİSAR(Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden işadamı Ali Yeniay köyüne yaptırdığı cemevinden ilk kendi cenazesi kalktı.
Kaza 8 Eylül\'de Koyulhisar ilçesi Bahçeköy yakınlarında yaşandı. 78 yaşındaki işadamı Ali Yeniay yol kenarında gezinirken Erzincan\'dan Tokat istikametine gitmekte olan Osman Bıyıkcı yönetimindeki 34 TP 7588 plakalı otomobil Yeniay\'a çaptı. Ağır yaralanan Yeniay kaldırıldığı Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
KÖYÜNE YAPTIRDIĞI CEMEVİNDE İLK KENDİ CENAZESİ KALKTI
Kazada yaşamını yitiren Ali Yeniay\'ın cenazesi, köyüne 1 milyon 200 bin TL harcayarak yaptığırdığı ve bir hafta önce açılışı yapılan cemevinden kaldırıldı. Kendi ve eşi Çiçek Yeniay isminin verilen cemevinden ilk kez Yeniay\'ın cenazesinin kaldırıldığı öğrenildi.

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