Yaptığı kazayı çekmeye gelen kanalın canlı yayın aracını çaldı; muhabir içerde kaldı

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ABD'de trafik kazası yapan bir kadın, olayı çekmek üzere gelen haber kanalının canlı yayın aracını çaldı. Araç çalındığı sırada içerde kalan muhabir çığlıklar atarak kurtulmak isterken canlı yayın aracı da kaza yaptı.

Atlanta kentinde yaşanna olaydı Seniqua Lunsford isimli kadın trafik kazasına karıştı. WGCL-TV kanalı olayın olduğu yere vardığında polis soruşturmak için bölgeye gitmişti. Kazayı yapan Lunsford polis inceleme yaparken televizyon kanalının canlı yayın aracını çaldı.

Kanalın kameramanı araçtan kaçmayı başarırken muhabir Iyani Hughes araçta kaldı. Hughes, Lunsford'a durması için bağırsa da kadın durmadı ve canlı yayın aracın çarptı.

İki kadının da ağır yaralı olmadığı bilinirken ikisinin de hamile olduğunu ortaya çıktı.

Soruşturma sürüyor.