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Dünya

Yaptığı işkencelerle kızını öldürdü

'Disipline sokmak' istediği kızını çamaşır makinesine sokan anneden kan donduran ifadeler

16 Temmuz 2010 03:00

T24- 'Disipline sokmak' istediği kızını çamaşır makinesine sokan anneden kan donduran ifadeler

Tutuklanan 34 yaşındaki Junko Egashira adlı kadın polise birkaç kez beş yaşındaki kızı Mone'nin kollarını, bacaklarını ve ağzını bantladığını, daha sonra küçük kızı çamaşır makinesine yerleştirip sıkma düğmesine bastığını anlattı.

Diğer konkunç işkence arasında küçük kızı kollarından bağlayıp saatlerce su dolu kovalar taşıtmaktı.

Cani annenin polise verdiği ifade tüyler ürperticiydi: "Kızımın boynuna plastik bir ip bağladım ve onu bir rafa astım. Daha sonra onu ölü olarak buldum. Öleceğini düşünmemiştim."

Kadının iki yıl önce eşinden boşanıp kızıyla mayısta yeni bir eve taşınmasının ardından küçük kıza yönelik korkunç eylemlerini artırdığı belirtiliyor.

Küçük kız 27 Haziran'da yaşamını yitirdi

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