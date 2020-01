Yapraklı Barajı'nda kapaklar kapatıldı, sulama durdu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ile Burdur\'un Gölhisar ilçelerindeki ovalarda tarım alanlarının sulanmasını sağlayan Yapraklı Barajı\'ndaki su bitme noktasına geldi. Gölhisar İlçesi\'ndeki barajda su seviyesinin yüzde 5\'lere kadar düşmesi nedeniyle sulama kapakları kapatıldı, her iki ilçedeki ovaya da yaklaşık 1 aydır su verilemiyor. Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, barajda tehlike çanlarının çoktan çalmaya başladığını söyledi.

Burdur\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki 144 milyon metreküp kapasiteye sahip olan Yapraklı Barajı, neredeyse kurumak üzere. Acıpayam ve Gölhisar Ovaları\'ndaki tarım alanlarının sulanmasını sağlayan barajda su seviyesi yüzde 5\'lere kadar düştü. Gölhisar Sulama Birliği, su seviyesinin son yılların en alt seviyesine düşmesi nedeniyle barajdaki sulama kapaklarını da kapattı. 22 Ağustos tarihinden buyana Acıpayam ve Gölhisar Ovaları\'na su verilemiyor. 3 ay öncesine kadar bir kısmı suyla dolu olan baraj alanı şimdi kurak topraklara döndü. 144 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajda bu yıl yağışları yeterli olmaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle yaklaşık 70 milyon su toplandı. Sulama Birliği de bu suyu, her iki ovanın sulanmasında kullandı. Ancak barajda su kalmayınca birlik, kapakları kapatmak zorunda kaldı. Barajın kurumasıyla çobanlar, daha önce geçemedikleri su dolu alandan şimdi hayvanlarını otlatıyor.

Gölhisar Sulama Birliği Başkan Vekili Erol Karataş, iki ovada da tarımla uğraşan çiftçiyi zor günlerin beklediğini belirterek, \"Yapraklı Barajı Acıpayam ve Gölhisar\'da büyük ovaların sulanmasını sağlıyor. Bu yıl yeterince su depolanmadığı, baraja gelen suyun önünün kesilip, göletler yapılarak suyun kısıtlanması ve şebekede suyun yüzde 50\'sinin yer altına inmesi nedenleriyle sulama yetersiz kaldı. Kapakları 22 Ağustos tarihinde kapatmak zorunda kaldı. Çiftçiyi susuz bırakmak zorunda kaldık. Su tamamen bitti, diyebiliriz. Su verme şansımız yok. Yağış olurda barajdaki seviye 70 milyon metreküpü bulursa ancak tekrardan su verebiliriz. Ancak su istediğimiz seviyeleri bulmazsa çiftçimizi zor günler bekliyor. Bu durum böyle devam ederse çiftçi 2018 yılında daha tehlikeli duruma düşer. Yüzde 100 tehlike çanları çalar. Barajın durumu tamamen yağmura kaldı. Bir alternatif yok. Yağış olur, kar yağar, sel gelirde su seviyesi yükselirse çiftiye su verebiliriz. Yeterince yağış olmazsa çiftçiyi bitmiş halde görürüz\" dedi.

Gölhisar Belediye Başkanı AK Partili Ramazan Canural ise Yapraklı Barajı\'nda su seviyesinin uzun yıllardır ilk kez bu kadar düştüğünü belirterek, \"Yapraklı Barajı\'nda ilk defa uzun yıllardan beri Ağustos ayında su bitti. Barajın havzasında bulunan 75 bin dönüm Gölhisar ovası ile 120 bin dönümlük Acıpayam ovasını sulayan Yapraklı Barajı\'nda bu olumsuzluğu yaşıyoruz. Kuşkusuz havaların kurak gitmesi, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi nedenlerle yaşandığı düşünüyorum. Bunun kadar önemli olan faktörde ovalarımızda vahşi sulama yapılmasıdır. Her iki ovada modern sulama sistemine, damlama sulama sistemine geçmediği sürece bu olumsuzluğu yaşarız. Yapraklı Barajı\'nın toplam kapasitesi 144 milyon metreküptür. Bu kapasite 2007 yılında 45 milyon kadar düştü. Ama bu seneki kapasite rakamları henüz elimde yok. Kurak bir yıl yaşıyoruz. Barajda, tehlike çanları çoktan çalmayla başladı. Bu vahşi sulama devam ederse tehlike kaçınılmaz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI