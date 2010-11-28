'Yaprak Dökümü' baskını halkı ayağa kaldırdı

T24 - Makedonya'nın en çok izlenen muhalif kanalı Türk dizisi "Yaprak Dökümü" yayınlandığı sırada polis baskınına uğradı. Kanalın yayını kesmesi üzerine halk televizyon binasına akın etti. Polisle protestocular arasında gerilim yaşandı.



Türkiye'de reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi, Makedonya'da ilginç bir gerilimin ortasında kaldı.



Muhalif yayınlarıyla ön plana çıkan A-1 televizyonu, polis ve maliyenin baskınına uğradı.



Ancak zamanlama yanlıştı. Çünkü polisler, baskın için Makedonya'da reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü'nün yayınlandığı saati seçmişti.



Polis televizyon binasını kuşattı. Kanal yöneticileri dizinin yayınını durdurdu.



Ekrana çıkarak, halka haksız yere baskına uğradıklarını söyleyince ortalık karıştı.



Dizinin kesilmesine sinirlenen halk, sivil toplum kuruluşları, ana muhalefet partisi liderleri ve diğer muhalif siyasetçiler televizyon binasına akın etti.



Polisle protestocu muhalifler arasında gerilim yaşandı.



Olay sırasında polis, gazetecileri ve muhalif A-1 TV'nin Haber Müdürü'nü tartakladı. Polis, yurtdışına vergi kaçırıldığı iddiasıyla televizyondaki tüm bilgisayarlara el koydu.



Muhalefetse, baskının gazetecilerin gözünü korkutmak amacıyla yapıldığını öne sürdü.



Kanalın sahibi olduğu üç gazete çıkmadı. Gazetelerin internet siteleri, polis kordonu üzerinde "kapatıldı" yazan mühürlü fotoğraf kullandı.



