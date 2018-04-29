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BBC Türkçe

Yapışık ikizler Gazze dışında tedavi edilmezse ölebilir

Filistinli doktorlar, Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen ikizlerin sağlık durumunun ciddi olduğunu, İsrail ve Mısır ablukası altındaki Gazze'deki hastanelerde ikizleri ayıracak doktor ve tıbbi teçhizat bulunmadığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Filistinli doktorlar, Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen yapışık ikizlerin tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini, aksi takdirde ikizlerin hayatlarını kaybedebileceklerini söyledi.

Şifa Hastanesi'den Alam Abu Hamda kız bebeklerin sağlık durumunun komplike olduğunu, İsrail ve Mısır ablukası altındaki Gazze'de gerekli müdahalede bulunabilecek doktor ve yeterli tıbbi teçhizatın bulunmadığını açıkladı.

Doktor Hamda The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada bebeklerin hayatlarının tehlike altında olduğunu ve ayrılabilmeleri için yurt dışına gönderilmeleri gerektiğini belirtti.

Dr Hamda "Bebekler Gazze dışına ne kadar hızlı gönderilebilirse yaşam şansları o kadar fazla olur" dedi; olası ülkelerin İsrail, ABD ya da Suudi Arabistan olabileceğini söyledi.

Bebekler Cumartesi günün karı ve bacakları yapışık halde dünyaya geldi. Bebeklerin kalpleri ve akciğerleri ise ayrı.

Doktorlar bebeklerden birinin daha zayıf ve yaşama şansının daha az olduğunu söylüyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye giriş ve çıkışları koordine eden birimi ise, bebeklerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasıyla ilgili bir talep almadıklarını açıkladı.

Gazze'de geçen yılın Kasım ayında doğan yapışık ikizler hayatını kaybetmişti.

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