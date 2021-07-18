Yapımına 76 milyon TL harcanan Balıkesir Merkez Havalimanı'na 18 ayda uçak inmedi

Yapımı için 76 milyon 521 bin lira harcanan Balıkesir Merkez Havalimanı’na, yılda 1 milyon yolcu garantisi verilse de hizmete açıldığı 18 aydan bu yana tek bir uçağın dahi inmediği ortaya çıktı.

Hükümet, 2016'da nüfusu 1 milyon 187 bin olan Balıkesir'e bir havalimanı yapma kararı aldı. Yolcu sayısı 1 milyon hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı için 2019 sonuna kadar yapılan harcama proje bedelinin iki katını aşarak 76 milyon 521 bin liraya ulaştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Teknik uzmanından güvenliğe kadar havalimanında çalışacak 99 kişilik personel ekibi oluşturuldu. Yeni havalimanı, 10 Şubat 2020'de resmen hizmete açıldı. Ancak, ne açıldığı gün ne de sonraki günlerde havalimanına bir tek uçak iniş yapmadı.

76 milyonluk yatırım

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Balıkesir'e niçin uçak gelmediğini sordu. Bakan, Koronavirüs nedeniyle yolcuda azalma olduğundan Balıkesir'e sefer yapılamadığı yanıtını verdi. CHP'li Şahin, “Hemşerilerimiz havalimanının derhal tam kapasite hizmete girmesini bekliyor. Yapılan 76 milyonluk yatırımın boşa gitmesine izin veremeyiz” dedi.