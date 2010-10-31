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YAPIMI SÜREN CAMİ KUBBESİ ÇÖKTÜ: 4 YARALI KAYSERİ (A.A)

31 Ekim 2010 14:50

-YAPIMI SÜREN CAMİ KUBBESİ ÇÖKTÜ: 4 YARALI KAYSERİ (A.A) - 31.10.2010 - Kayseri'de inşaat halindeki caminin kubbesinin çökmesi sonucu 4 inşaat işçisi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beşparmak Mahallesi'nde inşaat halindeki Beşparmak Camisi'nde kubbe kısmı beton dökülmek istenirken iskele ile birlikte çöktü. Kubbe ve iskelenin altında kalan 4 inşaat işçileri yaralandı.  Molozların altından çıkarılan işçiler Bahri Beyaz, Recep Şahan, Hulusi Ocak ve Şehzade Aydın, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay sırasında camide çalışan inşaat işçilerinden Metin Eroğlu, kubbe kısmına beton döküleceği sırada çökmenin meydana geldiğini ifade etti. Kendisinin de o sırada iskelede olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları anlattı: ''Caminin kubbesi tuğla ile yapılmış, üzeri demir ile döşendikten sonra sıvanmıştı. Kubbenin üstüne son olarak beton atılacaktı. Beton mikseri ile beton dökülmeye başlandıktan kısa süre sonra çökme oldu. Arkadaşlarımız kubbenin altında kaldı. Ben o sırada yukarda iskeledeydim, kazayı ucuz atlattım.'' Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatta inceleme başlattı. 

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