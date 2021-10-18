"Yapımı 21.4 milyon tutan Squid Game, Netflix'e 900 milyon dolar kazandıracak"

Rekor kıran dizi Squid Game’in Netflix’e 900 milyon dolar kazandıracağı öğrenildi. Dizinin yapım maliyetinin ise 21.4 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bloomberg’ün ulaştığı şirket içi belgeler, Güney Kore dizisi Squid Game’in yapımının bölüm başı yaklaşık 2.4 milyon dolarla toplum 21.4 milyon dolara mâl olduğunu gösterdi. Belgelere göre, dünya genelinde 117 milyondan fazla izlenen dizinin Netflix’e getirisi 900 milyon dolar olacak.

Squid Game, yayınlandığı günden bu yana küresel bir fenomen hâline geldi. Dizi, borç içinde maddi zorluklar çeken Güney Koreli bir grup insanın para ödülü karşılığında oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını ele alıyor.