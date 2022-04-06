Yapımcısı, Ajda Pekkan'a İstanbulkart hediye etti

“Metroya, metrobüse hiç binmedim. Marmaray’ı çok merak ediyorum” diyen ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’a, yapımcısı Samsun Demir, İstanbulkart hediye etti. Demir, Süperstar’a İstanbul’u toplu taşıma ile gezme teklifinde bulundu

Pekkan'ın hafta başı "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Metroya, metrobüse binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum" açıklaması gündem olmuştu.

Yapımcı Samsun Demir, sanatçısına, orkideler eşliğinde, İstanbul'da metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binişte kullanılan İstanbulkart hediye etti. Demir, Pekkan'a "şehrin altını üstüne getirmeyi" teklif etti.

TIKLAYIN - Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum, vapura binmek de çok istiyorum