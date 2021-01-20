Yapılması planlanan 10 şehir hastanesinin maliyeti bir yılda 6 milyar 623 milyon lira arttı

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı yatırım programıyla 10 bin 300 yataklı 10 şehir hastanesi yapılması için yetki aldı. Geçen yılki programda 10 hastanenin devlete 10 milyar 95 milyon liraya mal olacağı hesaplandı. Ancak aradan bir yıl geçti, 2021 yatırım programında bu sefer aynı hastanelerin 16 milyar 718 milyon liraya mal olacağı hesabı yapıldı.

Olağanüstü maliyet farkının hesap hatasından mı yoksa gerçek enflasyonun fiyatlara yansımasından mı kaynaklandığı açıklanmadı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Şehir hastaneleri üzerine uzun yıllardır çalışma yapan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin'in resmi dokümanlar üzerinden yaptığı çalışmaya göre, enflasyon yüzde 14'ler düzeyinde gösterilmesine rağmen 10 hastanenin inşaat maliyeti yüzde 65.6 arttırılarak müteahhitlerin kamudan alacağı pay olağanüstü yükseltilmiş oldu.

2020 yılı yatırım programında yer alan söz konusu 10 şehir hastanesinin yapılacağı yerler, Samsun, Antalya, Aydın, Trabzon, Denizli, Ordu, Sakarya, Diyarbakır, Rize ve İstanbul’un Sancaktepe ilçesiydi.