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Dünya
Deutsche Welle

'Yapılanları unutmayacağız'

ABD Başkanı Obama, ikinci bir Amerikalı gazetecinin radikal İslam Devleti örgütü tarafından öldürülmesinin cezasız kalmayacağını söyledi.

03 Eylül 2014 22:08


ABD Başkanı Barack Obama, çarşamba günü Estonya'nın başkenti Talinn'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İslam Devleti örgütünün (İD) korkunç eylemlerinin ABD'yi yıldıramayacağını ifade etti. Adaleti sağlayacaklarını söyleyen Obama, "Yapılanları unutmayacağız, menzilimiz çok büyük" diye konuştu.

Obama, Irak'ın yanı sıra Suriye'de de İslam Devleti hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna "Hedefimiz belli. İslam Devleti örgütünü hem Irak hem de bölge ve ABD için tehlike oluşturmaması için çökertmek. Bu hedefe ulaşıncaya kadar ise zamana ihtiyaç var" cevabını verdi.

ABD Başkanı, Baltık ülkelerini ziyaretini sürdürürken 2013 yılında Suriye'de kaçırılan gazeteci Sotloff'un öldürülmesi Washington'da büyük tepki uyandırdı. Ülke içinde Suriye'ye de hava saldırıları düzenlenmesi talepleri daha yüksek sesle dile getiriliyor. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İslam Devleti örgütü üyelerinin bulunduğu her yerde daha kararlı adımlar atılması gerektiğini belirterek Suriye'de de hava operasyonu düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Demokrat Parti'nden de benzer talepler geldi. Demokrat Senatör Bill Nelson'ın ABD Başkanı'na yakında Suriye'de hava saldırıları düzenlenmesini öngören bir yasa taslağı sunması bekleniyor. ABD'de Suriye'ye hava saldırıları düzenlenmesine yönelik tartışmaların gelecek hafta Amerikan Kongresi'nde de gündeme geleceği tahmin ediliyor.

ABD'li ve İngiliz yetkililer, Amerikalı gazeteci Steven Sotloff'un öldürüldüğünü gösteren videodaki görüntülerin gerçek olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Phillip Hammond, videodaki İD üyesinin gazeteci James Foley'yi öldürenle aynı kişi olduğundan şüphe edildiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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